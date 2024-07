Tak wygląda seks Polaków po 50. Seksuolog ujawnia szczegóły

- Można to wyjaśnić właśnie podejściem społeczno-kulturowym, bo tak naprawdę nie ma żadnych podstaw, by kobiety w dojrzałym wieku nie mogły czerpać radości z seksu i z własnej seksualności. Żyjemy w kraju, gdzie nadal obowiązują pewne stereotypy związane z kobiecością i męskością - przyznaje prof. Izdebski.

Co jeśli w długoletnim związku intymność zeszła na dalszy plan? Uczestnicy badania, na które powołał się prof. Izdebski, odpowiadali, czy zmieniliby partnera, jeżeli mieliby taką szansę. Większość zaprzeczyła.

