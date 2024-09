Jak wygląda wydziedziczenie dziecka? Można to zrobić w konkretnych przypadkach

Zasady dziedziczenia są jasne. Jednak, aby pozostawić inną dyspozycję do zrealizowania po śmierci, spisuje się testament. Przede wszystkim wskazuje się w nim spadkobierców, które nie muszą być osobami z rodziny. Za sprawą takiego dokumentu można też kogoś wydziedziczyć, czyli pozbawić prawa do zachowku.

Takie kroki można przedsięwziąć wobec spadkobierców ustawowych, czyli małżonka, dzieci i wnuków. Ale najpierw musi wystąpić jasna przesłanka do wydziedziczenia. Żadna fanaberia spowodowana złością nie wchodzi w grę.

Jednak te zachowania muszą mieć charakter stały, uporczywy. Wydziedziczenia nie można dokonać na podstawie jednorazowej kłótni. Aby testament nie został podważony, należy dopilnować, by został on sporządzony ręcznie, z datą i miejscowością, podpisem oraz wskazaniem z imienia i nazwiska osoby wydziedziczanej przy dokładnym określeniu powodu, dla którego chce się ją wydziedziczyć.

