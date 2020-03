WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne #ŻYĆLEPIEJ + 4 tranodpornośćhartowanie organizmuMöller’s 15 min. temu Jak wzmacniać odporność podczas złej pogody? Na przełomie jesieni i zimy oraz zimy i wiosny wiele osób skarży się na nawracające infekcje – wiążą się one nieraz z uciążliwymi dolegliwościami, takimi jak kaszel, katar czy ból mięśni, które uniemożliwiającą realizację codziennych obowiązków. Czy da się zminimalizować ryzyko przeziębienia mimo niesprzyjającej aury i chłodnej pogody za oknem? Jak wzmocnić odporność, aby nasz organizm umiał siłę bronić się przed chorobotwórczymi drobnoustrojami? Czy dieta i spożywane pokarmy mają wpływ na funkcjonowanie naszego układu immunologicznego? Podziel się (Materiały prasowe) Artykuł Sponsorowany Po co i jak wzmacniać odporność? Chłodne zimowe i wiosenne dni sprzyjają chorobom – gdy temperatura za oknem spada, znacznie łatwiej łapiemy infekcje, ponieważ nasz organizm, osłabiony niedoborem limfocytów, nie radzi sobie z obecnymi w powietrzu patogenami. Gdy limfocytów jest zbyt mało, układ immunologiczny przestaje działać prawidłowo, a nasza odporność spada. Możemy jednak temu zaradzić, wprowadzając drobne zmiany obejmujące przede wszystkim rozszerzenie stosowanej diety o pokarmy bogate w kwasy omega-3 oraz witaminy, a także wprowadzenie odpowiedniej dawki ruchu i nawyków związanych z zadbaniem o własne samopoczucie i właściwą kondycją psychofizyczną organizmu. Na naszą odporność bezpośrednio przekłada się prowadzony styl życia, codzienny jadłospis, a także w mniejszej mierze czynniki zewnętrzne z naszego otoczenia, takie jak temperatura otoczenia czy jakość powietrza. Jak rozpoznać, że nasza odporność wymaga wzmocnienia? Osłabienie odporności organizmu może objawiać się regularnie przechodzonymi infekcjami, ale także wypadaniem włosów, szybkim męczeniem się, problemami ze snem czy też pękaniem płytki paznokci. Gdy zaobserwujemy u siebie choć jeden z powyższych objawów, powinniśmy jak najszybciej pochylić się nad codziennymi nawykami w celu wyeliminowania czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na nasz system immunologiczny. Podniesienie odporności jest bardzo ważne – zdrowy organizm z prawidłowo funkcjonującym systemem odpornościowym samodzielnie obroni się przed szkodliwymi drobnoustrojami. Na obniżenie odporności organizmu mogą składać się również takie elementy, jak przemęczenie, przewlekły niedobór snu lub silny stres. Osoby dorosłe powinny przesypiać około 8 godzin na dobę – powtarzające się bezsenne noce mogą rozregulować nasz organizm i w efekcie skutkować jego silnym osłabieniem.. Z kolei stres działa destrukcyjnie na nasz organizm, który w stanie osłabienia może nie radzić sobie z walką z infekcjami. Dlatego warto poświęcić kilkanaście minut dziennie na wyciszenie się i zrelaksowanie, na przykład przy ulubionej książce albo kubku herbaty. Bardzo ważne jest też ograniczenie lub odstawienie używek – szczególnie papierosów oraz alkoholu, które mają szkodliwy wpływ na naszą odporność. Wzmacnianie odporności – jakie witaminy? Dieta wzmacniająca odporność powinna uwzględniać zróżnicowane produkty bogate w witaminy oraz mikroelementy. Zimą i wiosną, gdy słońce ustępuje na niebie miejsca chmurom i opadom deszczu, na naszym talerzu nie powinno zabraknąć produktów bogatych w witaminę D. Podczas chłodniejszych miesięcy większość z nas cierpi na niedobór tej witaminy. Na szczęście jej naturalną suplementację możemy zapewnić sobie, spożywając takie produkty jak tłuste morskie ryby, wybrany nabiał i żółtka jajek. Poprzez prawidłowe odżywianie wzmacniamy organizm od wewnątrz, tak aby samodzielnie radził sobie z krążącymi infekcjami. Choć osłabienie układu odpornościowego odczuwamy najmocniej podczas zimnych dni, najlepiej dbać o swój organizm i wzmacnianie jego odporności przez cały rok. Co ważne, choć w chłodniejszych miesiącach wielu z nas intuicyjnie sięgnie po dania zbożowe, które stanowią bardzo dobre źródło energii, posiłki węglowo-białkowe nie powinny stanowić podstawy naszego jadłospisu kosztem warzyw i owoców. To właśnie warzywa i owoce zawierają tak ważne dla systemu immunologicznego witaminy i minerały. W diecie wzmacniającej odporność równie istotną rolę pełnią kwasy omega-3, które powinniśmy przyjmować w ilości min. 1200 mg każdego dnia, na przykład w postaci olejów roślinnych, tłustych ryb morskich lub orzechów. Doskonałym źródłem kwasów omega-3 jest również oraz olej ze świeżej wątroby dorsza. Jeśli mamy obawy, czy nasze dzienne menu pokrywa zalecaną przez specjalistów dawkę 1,2 grama kwasów tłuszczowych omega-3 dziennie, sięgnijmy po tran. Optymalnym rozwiązaniem jest tran norweski Möller’s, zawierający zalecaną dawkę kwasów omega-3 w jednej łyżeczce (5 ml), a dodatkowo będący źródłem witamin: A, D i E. Tran Möller’s to olej wątroby dorszy poławianych w czystych wodach Morza Arktycznego. Jak wzmacniać odporność: woda i dieta Aby uchronić organizm przed niedoborami mikro- i makroelementów, i w efekcie osłabieniem odporności, zadbajmy również, aby w naszej kuchni znalazły się produkty bogate w witaminę C, która wzmacnia ściany naczyń krwionośnych w naszym ciele. Równie ważny w diecie osoby, która chce wzmocnić swoją odporność, jest cynk, który uczestniczy w procesie wytwarzania przeciwciał w organizmie oraz żelazo, które jest składnikiem tworzącym czerwony barwnik krwi – hemoglobinę. Układ pokarmowy jest uważany za jeden z ważniejszych (i największy) narząd układu immunologicznego człowieka. Aby pracował prawidłowo, w naszej diecie poza owocami i warzywami powinny znaleźć się tłuszcze nienasycone oraz chudy nabiał. Istotne jest również picie odpowiedniej ilości wody – w chłodniejszym okresie, gdy trwa sezon grzewczy, nasze śluzówki są narażone na wysuszenie, a przez to mogą pracować mniej sprawnie i gorzej chronić nas przed drobnoustrojami. Materiały prasowe Podziel się Czy hartowanie pomoże nam wzmocnić odporność? Hartowanie również jest jednym ze sposobów zwiększania odporności. Trzeba to jednak robić z głową i stopniowo przyzwyczajać organizm do zmiennych warunków, szczególnie jeśli dotychczas mieliśmy tendencję raczej do wygrzewania się pod kołdrą. W zahartowaniu organizmu pomogą nam takie działania, jak dużo ruchu na świeżym powietrzu – czyli spacery, sporty i bieganie, ale na dworze zamiast w czterech ścianach siłowni. Ważne, by nie rezygnować z aktywności, gdy pogoda się choćby odrobinę pogorszy. Jeśli jest to bezpieczne, warto biegać czy spacerować - nawet w chłodniejsze dni. Artykuł Sponsorowany Oceń artykuł: 0 0 Share Odwiedź Instagram 👍 Lubię to! na Facebooku