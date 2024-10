"Jak z kosmosu". Internauci oburzeni wysokimi cenami zniczy

Uroczystość Wszystkich Świętych wiąże się nie tylko z samymi odwiedzinami i modlitwą nad grobami bliskich zmarłych, ale także zapaleniem zniczy, by uczcić pamięć o nich. Ceny zniczy rosną jednak z roku na rok, a internauci nie ukrywają przerażenia, jak wygląda sytuacja w tym roku. Jak się okazuje, cena jednego znicza wynosi nawet 160 zł.

"O matko, ceny jak z kosmosu. Zmarłym to raczej modlitwa potrzebna, a nie znicz za 160 zł", "Z czego jest ten znicz za 160 zł? Ze srebra?", "Zaczyna się rewia mody na cmentarzu", "Chyba pani zwariowała", "Znicz glamour. Świat się kończy" - czytamy.

Mateusz Kwietniewski, właściciel kieleckiej firmy Artis sprzedającej znicze, tłumaczył w rozmowie z Wirtualną Polską, że tegoroczne ceny "wynikają ze wzrostu cen nośników energii, czyli gazu do produkcji szkła, bądź też energii elektrycznej do produkcji plastiku" .

