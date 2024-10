Najgorsze znicze. Pieniądze wyrzucone w błoto

Znicze i wkłady do nich występują w różnych formach i rozmiarach, wykonane są z różnych materiałów. Wkłady parafinowe , najpopularniejsze ze względu na cenę, sprawdzają się w większości warunków atmosferycznych, z wyjątkiem ekstremalnych mrozów. Niestety, często kopcą i mogą sprawić, że płomień będzie mniej stabilny.

Jeśli chcesz, aby twoje znicze paliły się dłużej, istnieje kilka sprawdzonych sposobów, które mogą pomóc. Jednym z najprostszych trików jest włożenie wkładów na kilka godzin do zamrażarki przed zapaleniem . Zmrożony wkład pali się wolniej, a knot staje się bardziej odporny na wysoką temperaturę.

Kolejnym domowym sposobem jest użycie zwykłej soli kuchennej . Wystarczy rozsypać jej szczyptę wokół knota przed zapaleniem, co sprawi, że płomień będzie się palił dłużej i bardziej równomiernie. Taki prosty trik może przedłużyć żywotność znicza o kilka godzin.

