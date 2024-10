Prosty sposób na cmentarnych złodziei. Zostawią znicze w spokoju

Choć trudno w to uwierzyć, w okolicach 1 i 2 listopada na cmentarzach panuje... wzmożony ruch złodziei, którzy kradną z grobów wiązanki, stroiki oraz znicze. Z tego powodów wiele osób twierdzi, że najlepiej zawieść ozdoby przed Świętem Zmarłych na ostatnią chwilę. Jednak nie każdy może sobie pozwolić na coś takiego, szczególnie jeżeli jeździmy na cmentarze oddalone od naszego miejsca zamieszkania czasem nawet i o kilkaset kilometrów. Wówczas z pomocą ma przyjść jeden sposób na przechytrzenie cmentarnych złodziei.

Aby zniechęcić złodziei do kradzieży, zabierz na cmentarz marker, a następnie przy jego pomocy oznacz znicz, podpisując go imieniem, nazwiskiem lub symbolem, który zapamiętasz.

Jeżeli zdecydowaliśmy się na klasyczne znicze, zanim je zapalimy, wyrównajmy woskową powierzchnię w taki sposób, aby górna warstwa była płaska. Sam knot natomiast najpierw przytnij nożyczkami o ok. 0,5-1 cm. Lampion będzie palić się zdecydowanie dłużej, a dodatkowo jego ścianki nie ulegną przegrzaniu, co sprawi, że zachowają swój oryginalny kolor.

Kolejną sprawą jest dobieranie wkładu do wielkości znicza. Pamiętajmy, aby wkład sięgał najwyżej do 3/4 wysokości lampionu.

