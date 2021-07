Jak zadbać o zdrowie w domowych warunkach? Te urządzenia ci w tym pomogą!

Kurz, smog i obecne w powietrzu toksyny to jedna z głównych przyczyn alergii, astmy oraz wielu innych, przewlekłych chorób płuc. Niestety, trudno w pojedynkę wpłynąć na poprawę jakości klimatu, ale można w domowych warunkach pomóc organizmowi łatwiej i swobodniej oddychać. W tym celu przyda się inhalator. Urządzenie składa się z silnika, rurki i pojemniczka, do którego wlewa się leczniczy płyn. Na końcu należy umieścić ustnik lub maskę, dzięki której lepiej i bardziej efektywnie skorzystamy z zabiegu. Nowoczesne inhalatory przeznaczone do korzystania w domu maja niewielkie wymiary, dzięki czemu łatwo je przechowywać nawet w małym pomieszczeniu, a do tego bez trudu zmieszczą się do walizki.