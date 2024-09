Jak zdradzają Polki i Polacy? Skala zjawiska zaskakuje

Skłonność do zdrad potwierdzają badania prof. Mariusza Jędrzejko, szefa Centrum Profilaktyki Społecznej, pedagoga i terapeuty. Pokazują one, że w ostatnich latach odsetek niewiernych żon wzrósł z 29 do 32 procent, a niewiernych mężów z 39 do 46 procent.