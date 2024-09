Wróciła na Instagram. Od razu odpowiedziała na trudne pytanie

Agnieszka Kotońska zasłynęła dzięki programowi "Gogglebox. Przed telewizorem". Obecnie robi karierę za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przez pewien czas miała jednak przerwę - o jej powodach niedawno poinformowała na Instagramie , podkreślając, że był to dla niej trudny moment. "Wszystko wam opowiem niebawem. Dużo przemyśleń, płaczu, a zarazem mega jestem sobie samej wdzięczna za tę chwilę oddechu" - pisała influencerkę.

Jedna z osób, która zdecydowała się skontaktować z Kotońską, zapytała się o podejście celebrytki do zdrady. Ta pozwoliła sobie na upust emocji i nie hamowała się w słowach.

Przypomnijmy, że Kotońska jest w wieloletnim i szczęśliwym związku. Męża od czasu do czasu pokazuje na Instagramie. Nie tak dawno celebrytka musiała zareagować na plotki o rzekomych problemach w małżeństwie. Z powodu jej nieobecności w mediach społecznościowych internauci snuli różne teorie, zastanawiając się, czy przypadkiem Kotońska nie rozstała się z ukochanym. "Martwicie się, czy w moim związku jest ok. Tak, jest ok (...). Jestem szczęśliwie zakochana. Bardzo dobrze wiecie, że ja bez mojego Artura nie oddycham i nie funkcjonuję" - wyjawiła gwiazda TTV na Instagramie.