Jaka jest dzisiejsza młodzież? Polacy zabrali głos

Reporter Wirtualnej Polski zapytał Polaków, jak oceniają dzisiejszą młodzież. Co zaskakujące - wiele opinii było naprawdę pozytywnych. - To bardzo kulturalni ludzie. Czasem się dziwię, jak podchodzą z propozycją pomocy. Tak 65 proc. młodzieży jest pomocna - ocenia jedna z rozmówczyń. - Gdy się przewróciłam, pomógł mi bardzo młody człowiek - opowiada inna. Pojawiły się też odmienne głosy na temat młodzieży. Seniorka zapytana na ulicy o postawę młodzieży, odpowiedziała krótko: "Uważają, że wszystko im się należy". Co jeszcze powiedzieli Polacy? Posłuchajcie!

