Jaki jest pozytywny wpływ gier wideo na rozwój dzieci i młodzieży?

Dobre samopoczucie dziecka

Granie w gry komputerowe może także pozytywnie wpływać na samopoczucie oraz samoocenę. Przegląd badań zrealizowany przez Young and Well Cooperative Research Centre[5] wskazuje na to, że umiarkowane korzystanie z tego rodzaju rozrywki może nie tylko wywoływać pozytywne emocje, ale także przyczynić się do kształtowania stabilności emocjonalnej, a także redukcji zaburzeń emocjonalnych. Co więcej, stwierdzono, że przygnębiający nastrój jest znacznie rzadszy wśród umiarkowanych graczy w porównaniu do osób, które nie grają w gry wideo, a także robią to w nadmiarze. Warto odnotować również, że według niektórych badań poczucie własnej wartości wśród umiarkowanych graczy może być wyższe niż wśród rówieśników, którzy nie korzystają z tej formy aktywności. Ponadto granie w gry wideo może być okazją do zwiększenia poczucia pewności siebie oraz własnej wartości, co może mieć pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne młodych osób.