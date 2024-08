Jaki rower miejski wybrać? TOP 5

Rower miejski INDIANA Moena S1B

Na 1 miejscu w naszym rankingu znajduje się rower miejski INDIANA Moena S1B. Dzięki ramie wykonanej ze stali możesz czuć się bezpiecznie podczas podróży po mieście. Rozmiar 17" umożliwia komfortowe wsiadanie i zsiadanie z roweru. Opony gwarantują bardzo dobrą przyczepność do nawierzchni i stabilność w trakcie jazdy. Rower wyposażono również w hamulec przedni V-Brake marki INDIANA oraz hamulec tylny w postaci piasty samohamownej marki Falcon/Power. Dzięki temu możesz być pewny, że zatrzymasz się awaryjnie w każdych warunkach. Jednoślad posiada także solidny bagażnik, który umożliwi Ci przewiezienie niezbędnych przedmiotów jak plecak, zakupy, czy torba na laptopa. Antypoślizgowe uchwyty sprawiają, że ręce pewnie trzymają się na kierownicy. Siodełko na sprężynach redukuje wibracje, co pozytywnie wpływa na komfort w trakcie jazdy.

Rower miejski INDIANA Moena S3B

Z rowerem miejskim INDIANA Moena S3B zapomnisz o korkach na ulicach. Szybko i sprawnie dotrzesz do szkoły lub pracy, ciesząc się czasem spędzonym na świeżym powietrzu. Dzięki antypoślizgowym uchwytom na kierownicy jednoślad prowadzi się stabilnie i bezpiecznie. Na uwagę zasługują 3 biegi, które wpływają pozytywnie na płynną jazdę. Hamulec przedni stalowy V-Brake marki SHIMANO pozwala Ci kontrolować pojazd w trakcie hamowania. Piasta samohamowna będąca hamulcem tylnym odpowiada za zatrzymanie się bez konieczności korzystania z hamulca. Stalowa rama o rozmiarze 17" zapewnia trwałość i wytrzymałość w warunkach miejskich. Rower INDIANA posiada również bateryjne oświetlenie LED, co umożliwia Ci bezpieczną jazdę po zmroku i w ciemności. Dzięki bagażnikowi przewieziesz ze sobą niezbędne produkty, jak torba, plecak, czy zakupy.

Rower miejski INDIANA Moena S7B

Rower miejski INDIANA Moena S7B to rozwiązanie, które pozwoli Ci pozostać aktywnym, a jednocześnie szybko i sprawnie dotrzeć do szkoły lub pracy. Rama wykonana ze stali jest bardzo wytrzymała i sprawdzi się świetnie w miejskiej infrastrukturze. W jednośladzie zamontowano hamulce przednie i tylne V-Brake marki INDIANA, które odpowiadają za bezpieczeństwo i świetną kontrolę podczas hamowania pojazdem. Dzięki przerzutkom tylnym SHIMANO masz do wyboru aż 7 biegów, które sprawią, że Twoja jazda będzie bardzo płynna. Na uwagę zasługuje także wygodna kierownica, która dopasuje się do dłoni użytkownika. Antypoślizgowe uchwyty dbają o odpowiednią przyczepność dłoni. Ponadto opony roweru posiadają bieżnik o średniej głębokości, który dba o odpowiednią przyczepność na asfalcie i lekkim terenie. To bardzo dobry produkt, który usprawni poruszanie się w miejskim zgiełku.

Rower miejski INDIANA Moena A3B

Przemierzaj miejską dżunglę na rowerze miejskim INDIANA Moena A3B. Został on wyposażony w lekką i wytrzymałą aluminiową ramę, która zapewnia wygodę i bezpieczeństwo podczas podróży jednośladem. Dzięki trzem biegom Shimano bez problemu pokonasz różne wzniesienia i dostosujesz płynność jazdy do swoich potrzeb. 28-calowe koła sprawią, że w krótkim czasie dotrzesz do docelowego punktu. Na wyposażeniu produktu znajduje się dzwonek, odblaski oraz podpórka - niezbędne elementy, ułatwiające poruszanie się po ulicach czy ścieżce rowerowej. Wytrzymałe opony zapewniają dobrą przyczepność oraz stabilność, gwarantując Ci przyjemną jazdę. Siodełko na sprężynach pozwoli Ci przejechać wiele kilometrów bez dyskomfortu. Rower posiada oświetlenie bateryjne LED przednie oraz tylne. Miętowo-biały kolor z pewnością przykuje uwagę.

Rower miejski INDIANA Moena A7B

Nasz ranking rowerów miejskich zamykamy jednośladem INDIANA Moena A7B. Ponadczasowy czarny kolor jest świetnym wyborem dla osób ceniących sobie klasykę. Dzięki aluminiowej ramie pojazd jest radzi sobie świetnie z jazdą po nierównej powierzchni. Dodatkowo zapewnia trwałość na lata. Stożkowa konstrukcja obręczy w kołach zapewnia bezproblemowe pokonywanie różnych przeszkód. Hamulce przednie Indiana oraz tylne Shimano ułatwiają kontrolowanie i hamowanie rowerem, co zwiększa Twoje bezpieczeństwo oraz komfort podróży. Przerzutki Shimano Nexus to aż 7 biegów, dzięki którym Twoja jazda będzie płynna, bez względu na zróżnicowanie terenu. Zamontowane oświetlenie zwiększa Twoją widoczność i umożliwia jazdę po zmroku, czy w nocy. Bagażnik pozwala zamontować skrzynię lub zaczepić torbę bądź plecak, byś z łatwością przewiózł to, co potrzebujesz.

