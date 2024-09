Jakie buty kupić na wczesną jesień? Model w stylu księżnej Kate to hit

Polska jesień niejedno ma imię. Bywa kapryśna. Oczywiście cieszymy się, gdy we wrześniu czy październiku możemy korzystać z pięknej pogody i spacerować po parkach w blasku słońca. Jednak nie unikniemy ulewnego deszczu czy błota, a w takim przypadku potrzebujemy elementów garderoby do zadań specjalnych. Mowa o płaszczu przeciwdeszczowym (koniecznie z kapturem), ciepłej bluzie czy odpowiednich butach, w których bez przygód dotrzemy do pracy.