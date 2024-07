Ok, rozumiem

Ewa Wachowicz przywraca do łask trend sprzed lat

Znienawidzone spodenki wracają do łask? Spójrzcie na Wachowicz

Modowe trendy nieustannie się zmieniają, a pewne elementy garderoby, które kiedyś cieszyły się złą sławą, teraz powracają z nową siłą. To np. rybaczki, które wciąż budzą mieszane uczucia. Spójrzcie, jak wystylizowała je Ewa Wachowicz.

Kiedy myślimy o rybaczkach, pierwsze, co przychodzi na myśl, to lata 50. XX wieku, kiedy te charakterystyczne spodnie zdobyły ogromną popularność. Audrey Hepburn, Marilyn Monroe i Brigitte Bardot były ikonami stylu, które przyczyniły się do ich popularności. Jednak dość szybko zyskały miano obciachu.

"Znienawidzone" spodnie wracają do mody?

Rybaczki, znane również jako capri, charakteryzują się wąskimi nogawkami sięgającymi tuż za kolano. Na przełomie lat 90. i 2000. biły rekordy popularności. Polki nosiły je na okrągło i nie wyobrażały sobie, by mogło ich zabraknąć w letniej szafie.

Szybko popadły w niełaskę i znalazły się na niechlubnej liście antytrendów. To za sprawą kroju. Rybaczki, które kurczowo trzymały się nogi, zniekształcały sylwetkę.

Mówiono o nich wówczas "modowy koszmarek". Dziś znów wracają do łask. Ostatnio Bella Hadid paradowała w rybaczkach po ulicy i... wyglądała obłędnie. Sięgnęły po nie również Karolina Pisarek, znana z odważnych stylizacji, i Marcelina Zawadzka. Teraz zauważyłyśmy je również u Ewy Wachowicz.

Ewa Wachowicz nosi rybaczki

Ewa Wachowicz postanowiła przywrócić do łask trend sprzed lat. Wskoczyła w żółte rybaczki, które kończyły się tuż za kolanem. Zestawiła je z białym T-shirtem, jeansową kurtką oraz sportowymi butami. Zabrakło tu polotu i modowego twista (chociażby w postaci stylowego nadruku na koszulce), ale wyszło poprawnie. To prosta stylizacja, którą można się zainspirować na co dzień.

Ewa Wachowicz w żółtych rybaczkach © Instagram.com | ewawachowicz

