Jakie kiszonki są najzdrowsze? Dietetyczka wyjaśnia

Kiszenie to jedna z najstarszych metod konserwacji żywności. Wymyślono ją już w czasach starożytnych. Już wtedy ceniono ich cenne właściwości odżywcze i wyjątkowy smak.

W kiszonych przetworach znajduje się mnóstwo witamin i minerałów. To także źródło kwasu mlekowego , który wspiera odporność i prawidłową pracę jelit. Milena Nosek, dietetyczka kliniczna w rozmowie z Onetem wyjaśniła, dlaczego warto jeść kiszonki i które z nich są najzdrowsze.

Jakie witaminy można znaleźć w kiszonkach? Witaminę A, C, E oraz witaminy z grupy B, a także potas, magnez, wapń, fosfor czy wspomniany już kwas mlekowy, który działa niczym naturalny probiotyk. Spożywany regularnie wspiera prawidłową pracę układu pokarmowego, odpornościowego i mięśniowego.

Kiszone owoce i warzywa to także źródło antyoksydantów, które zwalczają wolne rodniki odpowiadające za rozwój groźnych chorób, a także spowalniają proces starzenia organizmu. Jak się okazuje, nie każdy może jeść kiszonki, o czym przekonuje Milena Nosek w rozmowie z Onetem.

W Polsce kisi się przede wszystkim ogórki i kapustę, które wykorzystywane są zarówno do przygotowania zup, jak i sałatek, kanapek czy innych dań obiadowych. Jakie warzywa najadą się do kiszenia? Pomidory, szparagi, dynia, buraki, cukinia, czosnek, rzodkiew i kalarepa. Dietetyczka poleca także kiszone owoce, takie jak gruszki, śliwki, jabłka, truskawki czy cytryny, które są popularnym dodatkiem w krajach arabskich.

