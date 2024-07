Dietetyk ostrzega. Tego nie rób z ryżem po ugotowaniu

Ryż to prawdziwy kulinarny kameleon. Od sushi po risotto, od pilawu po deser z ryżem na mleku. Jego różne sposoby podania możemy znaleźć w potrawach z całego świata. Jest przede wszystkim doskonałym źródłem węglowodanów, które dostarczają nam energii. Zawiera też pewne ilości białka, błonnika oraz niewielkie ilości tłuszczu.

Co więcej, ryż jest skarbnicą cennych witamin i minerałów. Znajdziemy w nim witaminy z grupy B, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, a także witaminę E, która działa jako przeciwutleniacz. Warto pamiętać, że ryż brązowy, zachowuje swoją zewnętrzną warstwę otrębową, jest bogatszy w błonnik, witaminy i minerały niż ryż biały, który został pozbawiony tej warstwy. Przygotowanie ryżu wydaje się banalnie proste, lecz jednak wiele z nas popełnia pewien zasadniczy błąd, który sprawia, że ryzykujemy swoim zdrowiem.

Michał Wrzosek to doktor dietetyki, który za pośrednictwem Instagrama dzieli się swoją wiedzą na temat żywienia. Jego profil obserwuje ponad 474 tys. użytkowników, którzy chcą dbać o swoją sylwetkę i zdrowe nawyki żywieniowe. Ostatnio Wrzosek opublikował filmik, w którym wyjaśnił, dlaczego nie powinno się zostawiać ugotowanego ryżu w temperaturze pokojowe, czyli takiej, która ma powyżej 20 stopni Celsjusza.

Ostudź i wlej do doniczki. Efekty lepsze niż po najdroższym nawozie

Ostudź i wlej do doniczki. Efekty lepsze niż po najdroższym nawozie

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!