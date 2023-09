Jakie kłopoty z włosami i paznokciami powinny skłonić do wizyty u lekarza? Ekspert tłumaczy

Warto obserwować to, w jakiej kondycji są nasze włosy i paznokcie. Nadmierne wypadanie włosów i łamliwość paznokci to tylko niektóre objawy, które powinny skłonić nas do wizyty u lekarza. O tym, jakie jeszcze symptomy warto skonsultować ze specjalistą, mówi dermatolog, dr n. med. Agnieszka Zegadło-Mylik.