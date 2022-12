Jakie sukienki nosić zimą, by nie marznąć i wyglądać stylowo? Te wybory gwiazd będą inspiracją

Sukienka na co dzień w stylu Pauliny Krupińskiej

Paulina Krupińska jest mistrzynią prostych, acz efektownych stylizacji. Do pracy założyła sukienkę z długim rękawem z prążkowanej dzianiny w kolorze écru. To doskonały wybór na co dzień, który zapewnia przede wszystkim ciepło i komfort. Najlepiej wybrać model z wełny lub kaszmiru, gdyż te materiały będą najbardziej grzać. Sukienkę dzianinową możesz zestawić z płaszczem lub puchową kurtką. Do pierwszej opcji pasują muszkieterki – koniecznie nieprzemakalne i z ociepleniem w środku – natomiast do drugiej warto wybrać masywne trapery.