Idealny dodatek do świątecznych i sylwestrowych kreacji. W tych kolczykach Sykut-Jeżyna zabłysła

Święta Bożego Narodzenia i noc sylwestrowa zbliżają się wielkimi krokami. To właśnie teraz jest najlepszy moment, by zastanowić się nad kreacjami, w których chcemy zaprezentować się w tym magicznym czasie. Nie jest tajemnicą, że to zjawiskowa biżuteria jest najlepszym uzupełnieniem eleganckich stylizacji. Paulina Sykut-Jeżyna. Barbara Kurdej-Szatan i Dorota Gardias stawiają na wiszące kolczyki, a Natasza Urbańska wybiera nietuzinkową ozdobę ucha.