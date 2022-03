Jakie trampki damskie wybrać: niskie, wysokie, wzorzyste czy gładkie? Trendy na wiosnę 2022

Trampki damskie, zwłaszcza te kolorowe, warto włączać do stylizacji dopamine dressing, czyli takich, które łączą nasycone kolory i wzory w jednym zestawie. Idealne modele trampek to np. te różowe, pomarańczowe, czerwone czy fioletowe. Takie modele to must-have do outfitów w tym stylu.