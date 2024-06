Jakiś czas temu zniknęła z mediów. Tak teraz żyje Ilona Felicjańska

Ilona Felicjańska swoją udaną karierę w modelingu rozpoczęła na początku lat 90., startując w konkursach piękności. W 1993 roku zdobyła tytuł II Wicemiss Polonia, następnie dotarła do półfinału Miss International 1994 i finału konkursu Elite Model Look.

W ostatnich latach o Felicjańskiej głośno było przede wszystkim ze względu na burzliwy związek z Paulem Montaną. Para była bohaterami kilku skandali, a media rozpisywały się o kolejnych awanturach małżonków . Po jednej z bójek, do której doszło gdy Felicjańska i Montana przebywali w Stanach Zjednoczonych, do hotelu została wezwana policja, a małżonkowie spędzili kilka dni w amerykańskim areszcie.

Jak widać, modelka skupia się na swoim zdrowiu psychicznym i fizycznym. Nie zaniedbuje regularnych treningów, zachęcając swoich fanów do aktywności.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl