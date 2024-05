Oskarżała męża o przemoc. "Ma zaburzenie osobowości"

Ilona Felicjańska 30 maja 2024 roku skończyła 51 lat. Jej życie zawodowe było pełne sukcesów, a zaczęło się w 1993 roku, gdy kobieta zdobyła tytuł II wicemiss Polonia i podpisała kontrakt z agencją modelek . Rok później dostała się do półfinału konkursu Miss International, a następnie trafiła do Paryża , gdzie na wybiegach prezentowała m.in. kolekcje Calvina Kleina. Pod koniec lat 90. stała się w Polsce gwiazdą telewizji. Ponadto założyła agencję eventową.

Jednak w 2010 roku mierzyła się z poważnym kryzysem wizerunkowym po tym, jak spowodowała kolizję drogową pod wpływem alkoholu . Modelka nie tylko straciła prawo jazdy i musiała zapłacić grzywnę, ale została także skazana na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Felicjańska przyznała się wtedy publicznie do alkoholizmu. Jednak po kilku latach abstynencji złamała się, czego konsekwencją było zgłoszenie się na odwyk.

Pod koniec 2019 roku para trafiła w Stanach Zjednoczonych do aresztu, a powodem miało być "naruszenie nietykalności cielesnej". Finalnie Ilona Felicjańska oskarżyła męża o pobicie i domagała się w sądzie dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności i 20 tys. zł odszkodowania.

