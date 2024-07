Jako pierwsza dama nie miała stylisty. "Pożyczałam rzeczy od moich koleżanek"

- W tym roku, 23 listopada jest 45 lat, jak wstąpiliśmy w związek małżeński, ale tak się śmiejemy, że chyba na pół trzeba to podzielić w związku z tym, że tak rzadko bywał w domu - zdradziła w podcaście Doroty Wellman i jej syna Jakuba "WELLcome w popkulturze". Jak Jolanta Kwaśniewska wspomina czasy, kiedy pełniła funkcję pierwszej damy? Sprawdźcie.

Po wygraniu wyborów prezydenckich przez jej męża postanowiła zrezygnować ze swojego biznesu, by móc w pełni skupić się na nowej roli.

Szybko okazało się, że Polacy pokładali ogromne nadzieje w pierwszej damie. Wysyłali do niej listy z prośbami o pomoc w związku z różnymi chorobami lub innymi problemami. Właśnie wtedy Jolanta Kwaśniewska postanowiła założyć fundację, dzięki której mogła jeszcze bardziej angażować się społecznie.

Dziś nad wizerunkami pierwszych dam pracuje sztab ludzi, którzy dbają o to, by nienagannie się prezentowały. Jolanta Kwaśniewska mogła jednak wówczas liczyć wyłącznie na siebie.

