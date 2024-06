Ok, rozumiem

W piątkowy w Teatrze 6. Piętro pojawiło się wielu artystów i celebrytów, którzy chętnie pozowali na ściance. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Marta Żmuda-Trzebiatowska, Monika Olejnik, Michał Żebrowski z żoną Aleksandrą, Kamilla Baar oraz Jolanta Kwaśniewska z córką.

Dziennikarka i prezenterka telewizyjna wraz z byłą pierwszą damą wspólnie zapozowały do zdjęć. Obydwie panie są sobie bardzo bliskie, nie dziwi więc fakt, że zdecydowały się na stylizacje w podobnej kolorystyce. Zarówno Aleksandra Kwaśniewska, jak i jej mama postawiły na czarno-białe outfity.

Jolanta Kwaśniewska przyszła z córką na premierę spektaklu

Pierwsza dama wraz z córką postawiła na luźny, lecz elegancki look, który idealnie pasuje na letnie wyjście do teatru. Wysokie temperatury wszystkim dają się we znaki, lecz nawet 30 stopni Celsjusza nie spowodowało, że Jolanta Kwaśniewska zrezygnowała z klasycznych kolorów.

Żona Aleksandra Kwaśniewskiego dopasowała luźną białą bluzkę z odkrytymi ramionami do obcisłych czarnych spodni, dzięki czemu nie zaburzyła proporcji ciała. Do takiego zestawu dodała markową torebkę do ręki oraz typowo letnie buty, czyli klapki na platformie. Czarno-biały look został przełamany czerwoną szminką i rockowo zaczesanymi włosami.

Aleksandra i Jolanta Kwaśniewskie na premierze spektaklu "Handlarze Gumek" © AKPA | AKPA

Aleksandra Kwaśniewska także postawiła na podobną gamę kolorystyczną. Biały top z aplikacją wsunęła do rozkloszowanej spódnicy o długości sięgającej kostek. Nie zabrakło dodatków, które przyciągają wzrok. Córka byłego prezydenta wybrała srebrne kolczyki z cyrkonią oraz niewielką torebkę do ręki. Zaskoczeniem są również jej buty. Ten model to hit tego lata.

Aleksandra Kwaśniewska wybrała najmodniejsze buty

W sezonie wiosna-lato królują buty wykonane z siateczki. Chociaż ten trend być może nie wszystkim przypadnie do gustu, to wiele gwiazd już wybrało dla siebie idealny fason. Jedni je uwielbiają, inni uważają za modową wpadkę. Jednak już teraz zyskują uznanie wśród niektórych znanych osobistości ze świata mody, filmu i show-biznesu.

Tego lata fashionistki postawiły na balerinki z "oczkami", które pasują zarówno do lekkich spódnic, jak i obcisłych jeansów. W podobnym modelu widziane były m.in. Zendaya, Maja Bohosiewicz czy Jessica Mercedes. Nic więc dziwnego, że Aleksandra Kwaśniewska, także postanowiła wskoczyć w najmodniejsze buty sezonu. Córka byłego prezydenta postawiła jednak na wersję wieczorową i wsunęła na stopy szpilki wykonane z czarnego przezroczystego materiału.

Aleksandra Kwaśniewska postawiła na najmodniejsze buty © AKPA | AKPA

