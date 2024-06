Zwróciła się do ochroniarzy. Musieli go wnieść po schodach

Jolanta Kwaśniewska pełniła rolę pierwszej damy RP w latach 1995-2005. Do dziś jest jednak oceniana jako jedna z najlepszych polskich pierwszych dam. W książce Eryki Priebe "Pierwsza wśród dam - Jolanta Kwaśniewska" aż 20 znanych osób podzieliło się wspomnieniami z Jolantą Kwaśniewską na różnych etapach jej medialnej kariery. Jedną z nich był Daniel Olbrychski, który wypowiedział się o niej w samych superlatywach.

- Odbyliśmy razem podróż do Wilna. Pani prezydentowa towarzyszyła ekipie filmu "Pan Tadeusz" w reżyserii Andrzeja Wajdy na wileńskiej premierze. To był bardzo "wesoły samolot". Była również na paryskiej premierze "Pana Tadeusza". Jej obecność podnosiła rangę wydarzenia - opowiadał.

To właśnie w Paryżu doszło do dość niecodziennej, choć ostatecznie zabawnej sytuacji.

Jedną z rzeczy, która dotyczy Jolanty Kwaśniewskiej, a o której do dziś wie niewiele osób, jest fakt, że jej ślub kościelny z Aleksandrem Kwaśniewskim (który wzięli po 26 latach od ślubu cywilnego) był jednostronny. Co to oznacza? Formułkę "Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny, i wszyscy święci" wypowiedziała w trakcie przysięgi jedynie Kwaśniewska. Były prezydent jest bowiem zadeklarowanym ateistą.