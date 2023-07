Jakub Wesołowski świętuje urodziny. Fani komplementują też kogoś innego

Szczęśliwe małżeństwo

Jakub Wesołowski i Agnieszka (wtedy jeszcze Szczurek) stanęli na ślubnym kobiercu w 2014 roku. W 2016 roku na świecie pojawiła się ich córka Róża. Jak przyznała w jednej z relacji na Instagramie żona aktora - początki ich relacji nie należały do najłatwiejszych. Cytowana przez Plotka kobieta, pytana przez jednego z fanów o to, jak się poznała z mężem, odpowiedziała: "To była zorganizowana akcja przez wspólnego znajomego. Na początku nie zatrybiło, dojrzewaliśmy do tej relacji przez parę miesięcy".