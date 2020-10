Jamie Lynn Spears powiedziała, co dzieje się z Britney. Powiedziała wprost, jak sobie radzi

Britney Spears – co się z nią dzieje

W 2020 r. wyszło na jaw, że młodsza siostra gwiazdy, Jamie Lynn, już od 2 lat zarządza jej majątkiem. Do tego momentu uważano ją za jedyną osobę w rodzinie, która nie wykorzystuje finansowo piosenkarki. I jej fani wcale nie przyjęli tego faktu dobrze. M.in. dlatego, że to za zgodą 29-latki zablokowano dostęp Britney do części zarobionych przez nią pieniędzy – nie będzie miała do nich dostępu do śmierci.