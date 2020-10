Strajki kobiet ws. aborcji. Juliette Binoche poparła Polki

Aborcja w Polsce – Juliette Binoche

Konto Binoche na Instagramie śledzi prawie ok. 330 tys. internautów. Jej wpis o strajkach Polek dotarł więc do ogromnej rzeszy ludzi. Pochodząca z Francji gwiazda dodała kilka zdjęć przedstawiających demonstrujące Polki. Widzimy takie hasła, jak: "Myślę, czuję, decyduję", "To jest wojna", "Rewolucja jest kobietą" czy "Prawdziwi mężczyźni są feministami".

Zdaniem Binoche, kobiety powinny mieć prawo decydowania o tym, co robią ze swoim ciałem. – Bardzo mnie złości, że ktoś próbuje pozbawić ich tego prawa. Irytuje mnie również to, że w całej tej dyskusji nigdy nie wspomina się, że żadna kobieta przy zdrowych zmysłach nie chce aborcji. Żadna kobieta! Ludzie nie robią takich rzeczy dla kaprysu. To ostatnia deska ratunku. Kobiety decydują się na aborcję, jeśli nie widzą innego wyboru. Nie można ich za to oceniać – stwierdziła aktorka.