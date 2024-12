Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" pogodził się z żoną. Gosia jest dziś nie do poznania

Fani programu "Chłopaki do wzięcia" bacznie śledzili losy Gosi i Jarusia. Nieoczekiwanie jednak kobieta zniknęła z show Polsat Play. Szybko okazało się, że para postanowiła się rozstać. Teraz wydaje się, że małżonkowie postanowili naprawić swoją relację.

Bohaterowie programu "Chłopaki do wzięcia" budzą ogromne emocje. Widzowie z zapartym tchem śledzą ich starania w znalezieniu prawdziwej miłości. To udało się już Jarosławowi Mergnerowi, którego uczucie do Gosi rodziło się na oczach fanów show. Informacja o ich rozstaniu była dla wielu niczym cios prosto w serce.