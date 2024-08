Dziś jej nie poznacie. W "Chłopakach do wzięcia" wyglądała inaczej

Od 2012 roku telewidzowie mogą oglądać popularny serial dokumentalny "Chłopaki do wzięcia". Format skupia się głównie na mężczyznach z bogatą przeszłością, którzy poszukują swoich życiowych partnerek. W "Chłopakach" mogliśmy poznać m.in. Joannę Wielochę - partnerkę Ryszarda "Szczeny", ale także Aldonę - drugą połówkę Stefana.

Relacja Aldony i Stefana od samego początku budziła różne opinie wśród publiczności. Para planowała małżeństwo i ogłosiła ciążę, jednak w późniejszym czasie okazało się, że kobieta nabrała swojego partnera. To doprowadziło do natychmiastowego zerwania kontaktów przez Stefana, choć po pewnym czasie ponownie zaczął widywać się z Aldoną.

Nie poznacie go. Tak dziś wygląda "Szczena" z "Chłopaków (...)"

Nie poznacie go. Tak dziś wygląda "Szczena" z "Chłopaków (...)"

Kobieta, która zyskała rozgłos dzięki udziałowi w "Chłopakach do wzięcia" regularnie publikuje nagrania i zdjęcia w mediach społecznościowych. Ostatnio na TikToku pokazała, jak wygląda w nowym kolorze włosów. Wcześniej zaprezentowała też swoją nową, smuklejszą sylwetkę.

Kolor włosów to jednak nie wszystko. Fani kobiety zastanawiają się, czy Aldona nie poddała się zabiegom upiększającym, w tym powiększenia ust. Ta informacja nie została jednak potwierdzona przez samą zainteresowaną.

Aldona z "Chłopaków do wzięcia" pofarbowała włosy

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!