Zrobiła "nici" i inne zabiegi. Tak wygląda dziś Asia z "Chłopaków"

Program "Chłopaki do wzięcia" emitowany w Polsacie stał się dla wielu uczestników przepustką do rozpoznawalności. Jedną z zapamiętanych przez widzów postaci jest Asia, która przez długi czas była związana z uczestnikiem o pseudonimie "Szczena".

Związek tej pary, mimo że pełen wzlotów i upadków, okazał się trwały. Przetrwał różne trudne sytuacje, w tym okres, gdy partner Asi odbywał karę pozbawienia wolności. W późniejszym czasie zakochani zdecydowała się rozstać, jednak, co można zobaczyć na mediach społecznościowych "Szczeny", para ponownie się zeszła.

Ukochana znanego uczestnika "Chłopaków do wzięcia" od pewnego czasu duże zainteresowanie wśród użytkowników mediów społecznościowych. Powodem są jej liczne zmiany wyglądu. Po zakończeniu udziału w programie Asia Wielocha postanowiła odmienić swój image.

Asia Wielocha z "Chłopaków do wzięcia" dużo eksperymentuje ze swoim wyglądem

Przez dłuższy okres Asia nosiła jasne włosy, po czym zdecydowała się na ciemniejsze odcienie. Z najnowszych zdjęć, które można znaleźć w mediach społecznościowych "Szczeny", możemy wnioskować, że kobieta stara się wrócić do naturalnego koloru włosów.

Wygląda na to, że para ponownie się zeszła i próbuje stworzyć dobry dom dla swojego dziecka. "Szczena" jakiś czas temu przekazał w mediach informację, że znalazł pracę na budowie. Ze zdjęć i filmów publikowanych przez niego na TikToku wynika, że najprawdopodobniej wciąż pracuje.

