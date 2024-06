Jaruś z "Chłopaków" zdradził swoje plany. Mówi o nowym domu

Jaruś to jeden z bohaterów programu "Chłopaki do wzięcia", który niemal od pierwszego odcinka zyskał sympatie telewidzów. Mężczyzna długo poszukiwał szczęścia w miłości, jednak przez wiele lat nie mógł znaleźć "tej jedynej". W końcu dzięki telewizyjnemu formatowi poznał Gosię, której postanowił się oświadczyć.

Kiedy Jarosław Mergner postanowił odejść od żony, opuścił mieszkanie, w którym mieszkał razem z Gosią. Dzięki pomocy najlepszego przyjaciela szybko opuścił podniszczone mieszkanie w kamienicy na nowe dwupokojowe lokum z dostępem do ogródka. Oprócz tego "Jaruś" zmienił pracę i obecnie realizuje się jako sprzedawca roślin i ogrodnik.

Wygląda na to, że w życiu "chłopaka do wzięcia" dużo się dzieje. Oprócz rozstania z Gosią i pracy u przyjaciela Tomka, Jarosław zdradził, że dwupokojowe mieszkanie z ogródkiem to tylko chwilowe rozwiązanie. Mężczyzna w przyszłości chce wybudować własny dom. W jednym z odcinków telewizyjnego show zdradził, że dzięki działalności w internecie chce zarobić na kupno działki i budowę domu. Swoje plany chce zrealizować w przeciągu dwóch najbliższych lat.