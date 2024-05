Wiadomo, ile lat ma Jaruś z "Chłopaków do wzięcia". Wygląda na tyle?

Choć trudno w to uwierzyć, program "Chłopaki do wzięcia" jest emitowany na kanale Polsat Play już od 12 lat i wciąż cieszy się dużą popularnością. Jedną z najbardziej znanych postaci serialu dokumentalnego o singlach z małych miejscowości jest Jaruś, a właściwie Jarosław Mergner. Mężczyzna pojawia się na małych ekranach niemalże od początku emisji programu.

Widzowie śledzili jego miłosne poszukiwania, które zakończyły się poznaniem Gosi. Para wzięła nawet ślub przed kamerami. Jednak w kwietniu tego roku okazało się, że para rozwodzi się . Przyjaciel "chłopaka do wzięcia" powiedział w nagraniu wrzuconym do sieci, że powodem rozstania były pieniądze.

I choć szczegóły życia Jarka Mergnera znane są szerokiej publiczności, to dotychczas nie było wiadomo, ile mężczyzna ma lat . W żadnym z odcinków nie padła bowiem taka informacja. Portal telemagazyn.pl postanowił ją zdobyć, kontaktując się z produkcją "Chłopaków do wzięcia".

