Opisał kobietę swoich marzeń. Taką wybrankę widzi u swojego boku

Plotki na temat małżeństwa Jarusia i Gosi z "Chłopaków do wzięcia" okazały się prawdziwe. Para nie jest już razem, chociaż wydawało się, że kobieta poznana w programie jest "tą jedyną".

Po dwóch latach od powiedzenia sobie sakramentalnego "tak" para oficjalnie ogłosiła rozstanie. Sam Jaruś wystąpił z przyjacielem na opublikowanym na TikToku nagraniu, gdzie mężczyźni tłumaczą, że bohater programu ponownie jest "do wzięcia".

Opinie fanów na temat niespodziewanego rozstania pary są bardzo podzielone. Niektórzy internauci współczują "chłopakowi do wzięcia", inni wymierzają w niego hejt. Sporo użytkowników zastanawia się, dlaczego Jarek sam nie powiedział o wyprowadzce od żony. W kolejnym filmiku mężczyzna powiedział jedynie, że "nie szło wytrzymać" i "musiał się wyprowadzić".

W trakcie nagrania Jaruś podkreślił, że jego idealna partnerka powinna być w zbliżonym do niego wieku. Oczekuje także, aby nowa wybranka serca była dość szczupła, jednak to wszystko, jeśli chodzi o specyficzne wymagania odnośnie wyglądu. Bohater "Chłopaków do wzięcia" nie sprecyzował preferencji dotyczących chociażby koloru włosów czy oczu.