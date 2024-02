Jeansy odeszły do lamusa. Narożna już nosi najmodniejsze spodnie sezonu

Produkt wyróżnia szeroka, prosta nogawka oraz wysoki stan, który świetnie sprawdził się w połączeniu z krótką, niebieską koszulą celebrytki. Spodnie w szarym kolorze to prawdziwy "must have" w szafie każdej fashionistki. Nie tylko można je wystylizować na naprawdę wiele sposobów, ale również pasują na niezliczoną ilość okazji.