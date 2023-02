Joanna Racewicz nazwana "plastikowym maszkaronem". Tak odpowiedziała

Joanna Racewicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek telewizyjnych w Polsce. Karierę zaczynała w radiu, następnie przez wiele lat pracowała w Telewizji Polskiej, później występowała na antenie TVN i Polsatu. Oprócz prowadzenia programów, jest też autorką kilku książek, w tym m.in. "To nie kraj, to ludzie" - opowiadająca o pomocy na granicy w pierwszych dniach wojny w Ukrainie, a także "Sypiając z prezesem", w której rozmawiała z kobietami doświadczonymi przemocą domową.