Jeden produkt nawilży włosy i skórę. Buteleczka kosztuje 20 zł

Olej makadamia użyty w żelu pod prysznic Nutridome czy soli do kąpieli Bingospa nawilży i wygładzi skórę. Ten składnik znajdziecie także w masce do twarzy Bingospa. Polecana jest do pielęgnacji każdej cery, ale w szczególności do cery suchej, wrażliwej i dojrzałej. Olej makadamia zadba bowiem o odpowiednie napięcie i jędrność skóry. Uchroni jej komórki przed działaniem wolnych rodników. Do tego oczywiście wygładzi, zmiękczy i zregeneruje skórę.