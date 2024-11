Jeden szczegół. Storczyk będzie kwitł miesiącami

Storczyki, piękne i delikatne kwiaty, stają się ozdobą wielu parapetów. Jesienią rozpoczyna się ich okres kwitnienia, kiedy to na łodygach pojawiają się pierwsze pąki. Często jednak ich rozwój może być spowolniony przez niewłaściwą pielęgnację. Warto więc wiedzieć, jakie są kluczowe elementy, które pomogą storczykowi zakwitnąć.

Podstawą zdrowego wzrostu storczyków jest odpowiednio dobrane podłoże . Gleba nie powinna być zbyt ciężka – najlepsze są mieszanki oparte na włóknie kokosowym, torfie i keramzycie. Co więcej, podlewanie storczyków powinno różnić się od tradycyjnych metod. Zamiast zwykłego nawadniania, warto raz w tygodniu zanurzyć doniczkę w wodzie na około 15 minut. Taka "kąpiel wodna" zapewnia korzeniom odpowiednią ilość wilgoci, co z kolei sprzyja ich zdrowiu i zapobiega przelaniu.

Okazuje się, że kluczową kwestią jest również miejsce, w którym stoi storczyk. Powinien mieć dostęp do naturalnego światła, więc najlepiej trzymać go na parapecie. Bezpośrednie promienie słońca, które jesienią i zimą nie są tak ostre, sprawią, że roślina będzie kwitła nie tygodniami, a całymi miesiącami.

