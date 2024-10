Wykonaj w listopadzie. Zadbasz o tuje przed przymrozkami

W listopadzie tuje wciąż potrzebują naszej uwagi. Wbrew pozorom to nie koniec sezonu pielęgnacyjnego. Gleba może wysychać nawet podczas chłodnych dni, a korzenie i pędy nadal potrzebują odpowiedniego odżywiania i nawadniania do prawidłowego funkcjonowania. Mimo iż opady deszczu stają się bardziej powszechne, warto monitorować poziom wilgoci podłoża.

Tuje wymagają nawadniania aż do momentu pojawienia się pierwszych przymrozków. Kiedy ziemia jest zamarznięta utrudnia roślinom pobieranie wody. Zjawisko to znane jako susza fizjologiczna, może być szczególnie niebezpieczne dla krzewów zimozielonych, w tym żywotników.

Listopadowe podlewanie musi zapewnić tujom zgromadzenie odpowiedniego zapasu wilgoci przed zimą. Roślinę należy nawodnić obficie, ale nie można jej przelać (grozi to gniciem korzeni). Gleba wokół roślin powinna być wilgotna na głębokość około 20-30 cm. Doświadczeni ogrodnicy podpowiadają, żeby podlewanie powtórzyć też przynajmniej jeden raz podczas zimy, najlepiej w momencie odwilży np. w lutym.

W listopadzie warto zadbać także o nawożenie. Warto stosować nawozy o niskiej zawartości azotu i wysokiej zawartości potasu. Taka kompozycja odżywcza pomoże wzmocnić tkanki roślin, zwiększając ich odporność na niskie temperatury, jednocześnie nie pobudzając do wzrostu nowych przyrostów przed zimą.

