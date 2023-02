Jeden znak zodiaku może mieć problem. To kwestia tygodni

Tego Skorpion boi się najbardziej

Skorpion może wyjść zwycięsko z tej próby. Wystarczy, że zajrzy głęboko w swoją duszę i trafnie nazwie obawy, jakie wiążą się ze spotkaniem z dawnym wrogiem. Musi pokonać swoje lęki, otwierając się na innych i przyznając do słabości. Do tej pory krył je umiejętnie, stwarzając pozory nieugiętej i silnej psychicznie osoby. Okazuje się, że ta maska nie pomoże mu tym razem w pokonaniu życiowych trudności. Przychylność kosmosu zyska tylko wtedy, gdy w końcu opowie o tym, co najbardziej go przeraża.