Ile lat kończysz w 2023 roku? Oto co zdradza numerologia wieku

Jak obliczyć, jaką posiadamy numerologię wieku?

Numerologia ma zdradzić wiele na temat naszej osobowości, a także ostrzec przed tym, jaki los nas czeka. Aby dowiedzieć się więcej, co zgotuje nam los w danym roku, musimy dowiedzieć się, jaka jest teraz numerologia naszego wieku. Obliczenie interesującej nas cyfry jest proste. Wystarczy, że dodamy do siebie cyfry swojego wieku do cyfr obecnego roku. Pamiętajmy, aby przyjąć lata, które kończymy w danym roku. Jeżeli zatem w kwietniu 2023 roku kończymy 30 lat, dodajemy do siebie 2+0+2+3+3+0. Uzyskujemy wynik 10, redukujemy dwucyfrową liczbę do jednej, dodając do siebie obie (1+0). Oznacza to, że w tym roku nasza numerologia wieku wynosi 1.