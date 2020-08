Anna Puślecka cieszy się z dobrej wiadomości. Lek, o który walczyła będzie refundowany

Dzięki temu wiele kobiet mogło poczuć wsparcie, które jest tak bardzo potrzebne wszystkim chorującym na raka. "Mnóstwo chorujących kobiet z całej Polski pisze do mnie prywatne wiadomości. Są przerażone, samotne, źle traktowane, nierozumiane przez rodzinę i - co gorsza - przez lekarzy. Staram się odpowiadać na każdą wiadomość, wspieram dobrym słowem i kiedy piszą: dzięki pani wstałam z łóżka, wyszłam na spacer i kupiłam kwiaty. Chce mi się żyć, to mnie chce się płakać ze szczęścia" - przyznała Puślecka.