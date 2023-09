Jedna z najcenniejszych umiejętności, w jakie możemy wyposażyć swoje dziecko

Pamiętaj, że młody człowiek, to przede wszystkim… człowiek, który, tak jak dorosły, doświadcza całego wachlarza emocji, jednak w odróżnieniu od dorosłej osoby nie potrafi sobie z nimi poradzić. Często wypowiadane przez rodziców, dziadków i nauczycieli zdania: "Nic się nie stało", "Nie płacz", "Wszystko jest w porządku", choć zwykle podszyte są dobrymi intencjami, w rzeczywistości wysyłają dziecku sygnał: "To, co czuję, nie jest w porządku. Nie mam prawa do złości i płaczu, bo dorośli twierdzą, że nie dzieje się nic, przez co mógłbym się tak czuć". Psychologowie radzą więc, by, zamiast zapewniać dziecko, że "nic się nie stało", pokazać mu, że rozumiemy jego emocje i jesteśmy po to, by pomóc mu się z nimi uporać. Kluczową reakcją na złość czy smutek u dziecka jest więc zdanie: "Rozumiem, że może być ci trudno. Zastanówmy się wspólnie, jak możemy rozwiązać tę sytuację". To pomoże dziecku w akceptacji swoich uczuć, co jest fundamentem w budowaniu pewności siebie.