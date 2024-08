Jedne buty do wszystkiego. 50‑latki pokochały model w stylu Walewskiej

Tylko jeden rodzaj obuwia potrafi idealnie uzupełnić zarówno eleganckie, jak i codzienne zestawy. Co więcej, te buty doskonale komponują się zarówno z dresami, jak i garniturami. To must have w garderobie każdej praktycznej 50-latki. Spójrz tylko na Małgorzatę Walewską i Joannę Racewicz.