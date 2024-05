Odpocznij od rurek. Spodnie "wide leg" deklasują konkurencję

Lato to czas maksymalnej swobody – wychodząc z domu, chcemy czuć się wygodnie i świeżo. Nic więc dziwnego, że wiele z nas w ciepłe dni rezygnuje z rurek na rzecz szerszych spodni. "Wide leg" to fason, który w tym sezonie bije na głowę inne modele. Przygotowałyśmy krótką ściągę z tego, jak nosić szwedy w gwiazdorskim stylu.

Spodnie "wide leg" już zimą zaczęły pojawiać się na instagramowych profilach celebrytek. Teraz jednak dosłownie zalewają ulice i nie ma się czemu dziwić – w końcu ten model jest superwygodny, zazwyczaj niezwykle lekki i zapewnia swobodę ruchów. Co to za spodnie? Oczywiście te z szerokimi nogawkami, nazywane u nas czasem szwedami.

Szerokie spodnie to latem idealna alternatywa dla ciasnych jeansów, ale też dla dresów, które w niektórych sytuacjach są zbyt sportowe i casualowe. "Wide legi" możesz nosić zarówno do T-shirtu, jak i bardziej eleganckich bluzek, np. do pracy czy na kawę z przyjacielem. Jak jeszcze można je nosić? Warto zajrzeć do kopalni pomysłów, czyli na wspomniany Instagram.

Racewicz w letnim garniturze

Joanna Racewicz często nosi jeansowe rurki, ale tego lata wyraźnie polubiła ich konkurencję: szerokie spodnie. Dziennikarka nosi je ostatnio w połączeniu z górą od kompletu i wakacyjnymi dodatkami. Taka wersja garnituru, zwłaszcza w pastelowej, stonowanej kolorystyce, jest strzałem w dziesiątkę, kiedy chcemy wyglądać elegancko, ale świeżo.

Wiele kobiet główkuje nad tym, jakie buty do szerokich spodni będą najlepsze. Idealną odpowiedź zna Racewicz, która letnią wersję garnituru połączyła z parą białych trampek. Równie dobrze sprawdzą się sneakersy na masywnych podeszwach, a w upalne dni – skórzane klapki a’la Hermes.

Jeansy "wide leg" w stylu Mlynkovej

Rurki zostawiła w szafie także Halina Mlynkova. Piosenkarka nosi szerokie białe jeansy, które są jednym z najmodniejszych modeli tego sezonu. Szerokie, kończące się tuż nad kostką nogawki wyróżniają aktualnie największe elegantki. Chociaż, jak pisze w poście Mlynkova, białe spodnie nie są najlepszym wyborem na spacer z dzieckiem, to genialnie sprawdzą się przy setkach innych okazji.

Jak nosić białe jeansy w stylu Mlynkovej? Dokładnie tak, jak robi to gwiazda, czyli klasycznie: z czarną, prosta koszulką i białymi trampkami. To kolejny look, w którym sprawdzają się te buty, a to znak, że naprawdę warto je sobie sprawić.

Szerokie jeansy Olejnik

Monika Olejnik też wybrała jeansy "wide leg", ale w jej przypadku nogawki są ekstremalnie szerokie. Takie spodnie nie przestają być eleganckie, co widać na załączonym obrazku: w towarzystwie bluzki koszulowej, marynarki i biżuterii prezentują się szykownie. To świetna inspiracja, jeśli szukasz pomysłu na stylizację na casualowy piątek w pracy albo chcesz wypaść dobrze na wieczornym spotkaniu.

Takie spodnie świetnie wyglądają nie tylko w połączeniu z adidasami, ale też skórzanymi mokasynami czy espadrylami. Lubisz wyższe buty? Model "wide leg" wygląda genialnie w zestawieniu z koturnami – w końcu oba te elementy były przebojem w latach 70.

