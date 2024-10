Jedno z najstarszych imion w Polsce. Nadal nie ma sobie równych

W Polsce istnieje wiele klasycznych imion, które cieszą się niesłabnącą popularnością. Imiona te często pochodzą od świętych czy też mają korzenie w mitologii. Każde z nich opowiada swoją unikalną historię. Rodzice wybierając imię dla swojego dziecka kierują się różnymi względami, np. brzmieniem, znaczeniem czy nawet modą. Niektóre imiona stają się popularne w danym okresie i wracają do łask po latach zapomnienia.

Jednym z najstarszych polskich imion jest imię Małgorzata . Wywodzi się z greckiego słowa "margaritēs", co dosłownie oznacza "perła". Od wieków kojarzone było z czystością i szlachetnością. Małgorzata może obchodzić imieniny 12 stycznia, 22 lutego, 25 marca,13 kwietnia, 27 maja, 20 czerwca, 20 lipca, 27 i 30 sierpnia, 14 i 16 października, 2 i 16 listopada oraz 30 grudnia.

Imię to zyskało na popularności dzięki św. Małgorzacie, patronce kobiet, bezpiecznych porodów, położnych i rolników. Legenda głosi, że miała niezwykłą siłę , poskromiła smoka piekielnego i zawzięcie broniła chrześcijaństwa. Jej postać stała się inspiracją dla wielu artystów oraz pisarzy. W powieści "Mistrz i Małgorzata", tytułowa bohaterka jest symbolem niezależnej, silnej kobiety. Pełnej odwagi i inteligencji.

Małgorzaty można było spotkać już w XIII wieku. Imię stało się szczególnie popularne wśród arystokracji. Nosiła je nawet królowa Polski - Małgorzata Brandenburska. Szlachetność imienia przyczyniła się do zakorzenienia się Małgorzaty w polskiej kulturze.

Z czasem Małgorzata doczekała się różnych zdrobnień, takich jak Małgosia, czy po prostu Gosia. Imię to przetrwało próbę czasu i nadal jest chętnie wybierane przez rodziców dla swoich córek , choć nie tak często, co np. dekadę czy dwie temu.

Małgorzata jest osobą ambitną, wymagającą i uwielbiającą wyzwania . Potrafi łatwo nawiązywać kontakty i otacza się szerokim gronem znajomych. Lubi jednak od czasu do czasu odetchnąć od szaleńczego trybu życia i posiedzieć w samotności. Wtedy z łatwością odcina się od świata i skupia się odpoczynku.

