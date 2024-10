To imię nosi tylko 6 Polek. W tym roku nie nadano go ani razu

Od lat przodują te tradycyjnie i dobrze wszystkim znane. Istnieje wiele pięknych imion nadawanych bardzo rzadko lub, od wielu lat, wcale nie zgłaszanych do urzędów.

Jednym z nich jest Cypriana. Spotkać kobietę, której rodzice zdecydowali się nadać właśnie to imię to w Polsce prawdziwa rzadkość.

Skupmy się jednak na Cyprianach. Imienia nie znajdziemy w kalendarzach, dlatego można się jedynie domyślać, że kobiety o tym imieniu imieniny świętują razem z Cyprianami, czyli 8 sierpnia lub 16 września. Ta oryginalna odmiana męskiego imienia Cyprian wywodzi się z łaciny i pochodzi od słowa, którego znaczenie tłumaczy się na "człowiek pochodzący z Cypru". Ma też się odnosić do bogactwa wyspy zlokalizowanej na Morzu Śródziemnym.

Jakie są Cypriany? Choć informacje te należy traktować z przymrużeniem oka, kobiety noszące to imię mają być prawdziwymi wulkanami energii, które od razu przyciągają ludzi do siebie. Z drugiej strony, są to osoby bardzo opiekuńcze, wrażliwe, dla których ważne jest życie rodzinne. Charyzma Cyprian ma sprawiać, że szybko odnoszą sukcesy w wielu dziedzinach.