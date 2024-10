Rzadkie, ale piękne imię. Zdrobnienie brzmi jak z bajki

Wybór imienia dla dziecka to jedna z istotnych decyzji, które podejmują przyszli rodzice. Imię niesie ze sobą nie tylko piękno brzmienia, ale także określoną historię, znaczenie i symbolikę.

Letycja, choć w Polsce jest imieniem rzadko spotykanym, ma głębokie łacińskie korzenie, które sięgają nazwy rodu Laetitia, co oznacza "wdzięk", "piękno" i "wesołość".

W 2023 roku w Polsce imię to nadano zaledwie 55 dziewczynkom. W pierwszej połowie 2024 - 28. Rodzice wybierający to imię dla swojej córki często kierują się jego oryginalnością oraz jego dźwięcznym brzmieniem.

Letycja to osoba, która – zgodnie z etymologią – może nosić w sobie radość, wdzięk i pozytywną energię. Zaletą jest również mnogość form zdrobniałych. Dziewczynkę o tym imieniu można nazywać Letunią, Letynką, Letytką, Tycją, Tycjuną, czy nawet Tycjusią.

Choć imię to nie jest powszechnie używane, osoby noszące je mogą obchodzić imieniny aż pięciokrotnie w ciągu roku: 13 marca, 9 lipca, 22 lipca, 12 sierpnia lub 21 października.

Sporą popularnością cieszy się za granicą. Nosi je między innymi Letycja Ortiz Rocasolano, obecna królowa Hiszpanii. Kolejną Letycją, która zyskała światową sławę, jest Leticia Calderón – znana meksykańska aktorka. Imię to istnieje od wieków. Nosiła je m.in. Letycja Bonaparte, matka Napoleona Bonaparte.

Jeszcze mniej popularnym imieniem w Polsce jest Bajka. w Polsce noszą tylko dwie dziewczynki. Co ciekawe, inspiracją była prawdopodobnie kreskówka "Atomówki", która zdobyła ogromną popularność pod koniec lat 90.

Jedna z trzech głównych bohaterek nosiła imię Bajka. Była delikatna, ale jednocześnie odważna i silna, gotowa walczyć o dobro To właśnie ona – razem z Bójką i Brawurką – zaskarbiła sobie serca młodych widzów.

