Jedwabiście gładka skóra w kilka chwil. Odkryj moc depilacji IPL

Krótkie spodenki, zwiewne spódnice i sukienki – każdy z tych letnich strojów wymaga gładkiej jedwabistej skóry. Depilacja przy pomocy tradycyjnych metod może przyprawić o ból głowy. Większość z nich, jak np. krem do depilacji albo maszynka, dają efekty na chwilę – następnego dnia włoski odrastają i są coraz mocniejsze. Rezultat na dłużej osiągniemy dzięki tradycyjnym depilatorom i plastrom z woskiem, jednak te sposoby są bardzo nieprzyjemne i bolesne. Jeszcze do niedawna jedynym rozwiązaniem, które gwarantowało całkowite usunięcie owłosieni bez bólu, była depilacja laserowa, wykonywana w profesjonalnym gabinecie kosmetycznym. Niestety, takie zabiegi nie należą do najtańszych, a żeby skóra była jedwabiście gładka, najlepiej poddać się serii 6 zabiegów, wykonywanych w równych odstępach czasu. Na szczęście, teraz możesz wykonać je w domu!

Alternatywą dla depilacji w salonie jest d epilator IPL. To w pełni bezpieczne i skuteczny sprzęt przeznaczony do stosowania w domowym zaciszu. Jak działa takie urządzenia i jakie efekty gwarantuje?

Jak to możliwe? Otóż, ciepło emitowane z depilatora wprowadza cebulki włosa w stan uśpienia. Po serii zabiegów w wykorzystaniem technologii IPL włoski odrastają cieńsze i po pewnym czasie macierz włosowa ulega całkowitemu zanikaniu. Choć technologia IPL przypomina działanie tradycyjnego lasera, to depilatory IPL są znacznie prostsze i bezpieczniejsze w obsłudze. Zabieg możemy przeprowadzić w każdej chwili, jest tańszy, niż wizyta w salonie, a efekty są równie satysfakcjonujące.

Żeby metoda IPL była w pełni skuteczna, należy odpowiednio przygotować skórę do depilacji. Zbieg przeprowadzamy najpierw co dwa tygodnie, następnie raz w miesiącu. Przed depilacją IPL unikaj ekspozycji na słońce i stosuj wysokie filtry UV – dzięki temu zminimalizujesz ryzyko podrażnień i przebarwień skóry, a do tego zwiększysz skuteczność całego procesu. Na ok. miesiąc przed fotodepilacją nie stosuj innych metod, które usuwają owłosienie razem z cebulką. Przed samym zabiegiem wydepiluj skórę maszynką do golenia. Warto też pamiętać, że powierzchnia, na którą będzie emitowane światło, musi być sucha i czysta. Jeżeli wcześniej nasmarowałaś się kremem lub balsamem, zmyj kosmetyk wodą z mydłem i dokładnie osusz.