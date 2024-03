Jedyna kurtka na wiosnę, którą będziesz chciała nosić non stop. Ma ją nawet Pisarek

Kurtka skórzana swoją popularność zyskała już w latach 20. XX wieku, a od tamtego czasu nigdy nie wyszła na dłużej z mody. Zmieniają się tylko jej kroje, kolory, fasony i urozmaicenia – sama baza pozostaje jednak taka sama. Wiosną 2024 to właśnie ramoneski będą przeżywały swój kolejny renesans, jednak w nieco odświeżonej formie. Klasyczne modele w stylu gwiazd w tym sezonie zastąpią inne okrycia: trencze, marynarki czy bomberki.

Pisarek, Herbuś i Rosati już pokazują nam, jak będziemy je nosić, by wyglądać w tym sezonie stylowo, efektownie i na czasie. Propozycja każdej z nich jest nieco inna – za chwilę wszystkie ci je przedstawimy i sama podejmiesz decyzję, która podoba ci się najbardziej.

Casualowa elegancja w stylu Pisarek

Chociaż Karolina Pisarek lubi czasem zaskoczyć nas nietypowymi połączeniami, to niekiedy decyduje się też na niekwestionowaną klasykę. Tak właśnie było tym razem – modelka pokazała się na Instagramie w looku, który jest po prostu idealny do naśladowania wiosną. Beżowe spodnie, biały top, mokasyny Chanel i ona – skórzana kurtka o dość nietypowym kroju.

Ramoneska, na którą zdecydowała się Pisarek, ma krótki fason zakończony u dołu efektownym ściągaczem, który jest charakterystyczny dla bomberek. Można nawet powiedzieć, że jej kurtka to prawdziwa hybryda obu tych modnych modeli – co myślisz o takim oryginalnym połączeniu? Nam zdecydowanie przypadło do gustu.

Ramoneska w wersji codziennej. Rosati pokazuje, jak to robić

Ramoneska w wersji codziennej to kwintesencja miejskiego stylu, łącząca w sobie wygodę, funkcjonalność i modowy szyk. Właśnie takie połączenie prezentuje Weronika Rosati, udowadniając, że kurtka skórzana może być nie tylko elementem rockowego lub wieczorowego outfitu, ale także doskonałym wyborem na co dzień.

Według nas Rosati (za sprawą tej stylizacji) oficjalnie rozpoczęła wiosnę. Do klasycznej krótkiej ramoneski z paskiem włożyła ultramodne dzianinowe spodnie (one też w tym sezonie będą królowały w czołówce trendów) i ponadczasowe botki, które tylko podkreślają charakter całej stylizacji. To po prostu idealny look na "przedwiośnie" – jest modny, elegancki i wygodny.

Tak Herbuś świętowała urodziny. Uwagę przykuła jej kurtka

Edyta Herbuś ostatnio pochwaliła się na Instagramie, że świętuje swoje urodziny – dodała zdjęcie, na którym trzyma ogromny bukiet róż. Naszą uwagę przykuły jednak nie kwiaty, a... jej ramoneska, którą pokochają wszystkie miłośniczki rockowego stylu. W odróżnieniu od Pisarek i Rosati - Herbuś zdecydowała się na bardziej charakterny model kurtki skórzanej.

Jest oversizowa, ma efektowne zapięcia przy rękawach i gruby skórzany materiał, który tylko podkreśla wyrazisty charakter. Ramoneskę w stylu Herbuś z powodzeniem włożysz do wąskich jeansów skinny lub tych o kroju wide leg, czyli szerokich – wszystko zależy tylko i wyłącznie od twojego pomysłu. Jedno jest jednak pewne – jakkolwiek jej nie wystylizujesz, na pewno będziesz wyglądała modnie.

